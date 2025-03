Anteprima24.it - Tenta di eludere controlli polizia, inseguito e arrestato

Tempo di lettura: 2 minutiMentre era alla guida della sua hato didella. Ma è statoe bloccato. Il fatto ha avuto inizio in via Repubbliche Marinare, a Napoli. Una pattuglia del Commissariato di San Giovanni Barra ha intimato l’alt ad un automobilista che però si è dato alla fuga. E’ stato bloccato in via Ferrante Imperato e trovato in possesso di 425 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio. Durante le fasi dell’inseguimento, i poliziotti hanno notato che l’uomo aveva effettuato diverse telefonate con il proprio cellulare, elemento insolito che ha sin da subito destato sospetto. Gli agenti hanno esteso il controllo presso lo stabile di residenza dell’uomo dove un giovane, successivamente identificato per il figlio del fuggitivo, alla vista degli agenti si è disfatto di un mazzo di chiavi per poi scagliarsi nei loro confronti aggredendoli fin quando, dopo una colluttazione, è stato bloccato.