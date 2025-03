Veneziatoday.it - Tennis, sesto giorno di gare all'open Autovenezia al Tc Mestre

Leggi su Veneziatoday.it

Al Tcdi via Olimpiadiall'trofeo, con montepremi di 3mila euro e draw maschile e femminile. Sono in tutto 185 i giocatori coordinati da Paolo Boesso e Simone Zucchetti. L'organizzatore cha messo a disposizione tutti e 5 i campi in terra rossa e.