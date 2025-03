Bresciatoday.it - Tennis: il bresciano Saja torna in nazionale per il mondiale di wheelchair

Il 2025 di Active Sport nelin carrozzina si apre a tinte azzurre. Sono quelle della divisa dellaitaliana della categoria Quad, che Albertodifenderà per la seconda volta in carriera dal 19 al 23 marzo in Turchia, sui campi del Club Manavgat di Antalya, sede delle.