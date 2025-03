Iltempo.it - “Temperature estive sull'Italia”. Sottocorona e il caldo inaspettato a marzo

Uniniziato conmolto alte, cambierà la situazione? A fare un quadro della situazione del meteo è Paolo, meteorologo di La7, che fa la sua analisi: “Lo scenario è molto simile a quello dei giorni scorsi. Gli attori sono le perturbazioni che passano molto a nord'Europa, l'alta pressione'Europa centro-orientale, della quale fa parte l'almeno nella parte peninsulare, e poi un moderato maltempo. Sono nuvole non particolarmente bianche che interessano la penisola iberica, il Maghreb e la previsione è che in qualche modoe isole arrivasse qualcosa di più”. Ed ecco nello specifico le previsioni del tempo giorno per giorno: “La previsione per la giornata di oggi, giovedì 6, è di un sereno o poco nuvolosoa penisola,e Alpi occidentali forse qualche debolissima precipitazione.