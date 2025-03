Sport.quotidiano.net - Tegola Atalanta, si ferma Stefan Posch per una lesione muscolare al bicipite femorale

Bergamo, 6 marzo 2025 – Brutte notizie per la difesa dell’. Si èto il 27enne difensore austriaco, arrivato cinque settimane fa dal Bologna nell’ultimo giorno di mercato: l’ex Hoffenheim ha riportato unadella giunzione muscolo-tendinea deldestro. Salterà sicuramente la trasferta di domenica sera sul campo della Juventus e anche la successiva gara casalinga al Gewiss contro l’Inter.Ma lo stop per l’austriaco, che dovrà essere sottoposto ad approfonditi esami diagnostici, potrebbe rivelarsi anche più lungo. Per domenica a Torino la Dea rischia di non avere nemmeno Isak Hien. Lo svedese, fermo da tre settimane per unaall’adduttore lungo, rimediata alla vigilia della gara di ritorno contro il Bruges, anche oggi ha lavoro individuale.