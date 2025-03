Tecnologia ed esperienza di acquisto | per il 606% dei consumatori l' interazione umana rimane un punto fondamentale

Liberoquotidiano.it - Tecnologia ed esperienza di acquisto: per il 60,6% dei consumatori l'interazione umana rimane un punto fondamentale

Mentre lasta ridefinendo la user experience e l'assistenza ai clienti, iitaliani chiedono un equilibrio tra automazione dei processi e “human touch”. È quanto emerge dalla recente survey commissionata da Prima Assicurazioni a Nielsen, che ha indagato il rapporto degli italiani cone Intelligenza Artificiale nelle esperienze di. Secondo i dati raccolti, il 60,6% dei rispondenti ritiene ancorail valore dell'insieme a utilizzo die IA. Nello specifico, il 38% degli intervistati afferma come, pur non avendo problemi con un'automatizzata, talvolta si senta la mancanza dell'assistenza di una persona, mentre il 22,6% la percepisce ancora come un'fredda e impersonale. Solo il 16,1% dichiara di trovarsi completamente a proprio agio nell'interagire con IA e processi automatizzati, sostenendo di apprezzarne soprattutto precisione e assenza di errori.