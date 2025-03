Cityrumors.it - Tatuatrice bloccata negli Stati Uniti da un mese: “È tutto un equivoco”

Unadi 26 anni è rimastae si trova lì da circa unper quello che sembrerebbe essere unUnasi trovada circa unsenza aver commesso alcun crimine. Questa è la notizia che sta circolando inil mondo. Un’ingiustizia che sta facendo rumore e che, dopo la denuncia della donna di 26 anni, si spera possa portare a una risoluzione di una situazione che si è fatta a dir poco complicata.da un: “Èun” – Cityrumors.itIl suo nome è Jessica Brösche, ventiseienne originaria di Berlino, che era partita insieme a una sua amica americana – Nikita Lofving – per fare una vacanza in Messico, a Tijuana. Dopo aver passato qualche giorno lì, ha deciso di passare il confine per accedere agli