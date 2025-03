Tarquinia presentazione del Bollettino 2021 – La riscoperta degli Etruschi nel XVIII secolo

Leggi su Ilfaroonline.it

, 6 marzo 2025 – Venerdì 7 marzo alle 17.30, nella sede della Società Tarquiniese d’Arte e Storia (Stas), al civico 4 di via dell’Archetto, a, avrà luogo ladel “– Lanel. Il ruolo di Franciszek Smuglewicz – Atti dell’Incontro di Studi,, Palazzo Bruschi, Sala delle Feste 10 settembre – Supplemento n. XLVII alle Fonti di Storia Cornetana, a cura di Alessandra Sileoni”.Nel corso del ‘700, a far maturare un rinnovato interesse verso la civiltà etrusca, furono in concomitanza l’apertura di svariati scavi, purtroppo condotti senza fondamento scientifico, e la diffusione del mito etrusco. Un ruolo sostanziale lo giocarono la Tuscia e i suoi monumenti, in particolare le tombe tarquiniesi, forte richiamo per quegli artisti che videro in quelle pitture un modello replicabile.