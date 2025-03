TaRi 2025 a Roma | approvate tariffe e scadenze

Leggi su Funweek.it

La Giunta Capitolina ha approvato la delibera che stabilisce le misure e leffe della Tassa sui Rifiuti () per l’anno, sia per le utenze domestiche che non domestiche.Con una precedente delibera, la Giunta ha posticipato la scadenza della prima ratadal 30 aprileal 31 maggio. Le altre due rate rimangono invariate, con scadenza il 31 agosto e il 30 novembre.Per maggiori dettagli e per consultare la Delibera dell’Assemblea Capitolina n. 77 dell’11 febbraio, contenente le misure dellaper l’anno, è possibile consultare il sito del Comune di: cos’è e a cosa serveLaè un tributo comunale destinato a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. È dovuta da chiunque possieda o detenga locali o aree scoperte che producono rifiuti urbani.