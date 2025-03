Quotidiano.net - Taranto: Nuova Ilva Decarbonizzata per un Futuro Sostenibile, dice il Ministro Pichetto

Leggi su Quotidiano.net

"Asiamo impegnati su unae questo significa riavviare tutto un sistema di innovazione e modello di azione e salubrità, con particolare riferimento alla salute e alla sostenibilità". Lo ha detto ildell'Ambiente, Gilberto, in un videomessaggio inviato all'assemblea di Confindustria"Le rotte del cambiamento". In questo contesto, ha aggiunto, è importante anche "il porto di. Ho già trasmesso ai ministeri dell'Economia e dei Trasporti l'individuazione dicome base di riferimento per le piattaforme offshore. Questo fa il paio con laproduzione di acciaio per l'ex. E poi c'è l'impegno per creare un nuovo percorso e tentare di raggiungere i livelli di prezzi di energia che permettano la competitività alle imprese del nostro Paese".