Tanti eventi e notizie buone nel podcast di Gastronomika

In questo nuovo episodio di Gk News partiamo con la voce di Alberto Monachesi che ci fa scoprire il progetto Tipicità e l’evento omonimo che si tiene a Fermo, nelle Marche, dal 7 al 9 marzo, per celebrare i prodotti tipici italiani e internazionali.Tendenze dal mondoL’ospite internazionale è Gianfranco Chiarini, chef del ristorante Dieci di Devino, in Bulgaria, che ci racconta la sua nuova vita e il suo lavoro in un Paese che ricorda l’Italia di cinquant’anni fa.I suoi locali preferiti:?????? Mencheva Kushta (?ehana “Mencheva Kashta”), taverna di cucina tipica bulgara.Leo’s Pizza, pizzeria e trattoria di cucina italiana, di Leo Bianchi a Sofia.I consigli della settimanaIl ristorante di Anna Prandoni: Casa Brera, Piazzetta M. Bossi, 2 – MilanoIl vino di Andrea Moser: Rioja, Viña Tondonia 2011, Bodegas López de HerediaGlidel week end77° Festa del mandorlo in fiore, Valle dei Templi, Agrigento, dall’8 al 16 marzo.