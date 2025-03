Iodonna.it - Tante le iniziative organizzate per l'8 marzo. Alcune celebrative, come gli ingressi gratis nei musei statali, altri nel segno dei diritti e nel ricordo di grandi femministe

“Per TUTTE le donne e le ragazze:. Uguaglianza. Empowerment.” Questo il tema (#ForAllWomenAndGirls) dell’82025, Giornata internazionale della donna sul tema, deciso dall’Onu. Al centro del dibattito c’è l’emancipazione della prossima generazione, affinché le giovani di oggi e di domani siano catalizzatori di un cambiamento duraturo. Il 2025, ricorda l’Agenzia delle Nazioni Unite, è un anno cruciale: segna il 30° anniversario della Beijing Declaration and Platform for Action, che ha trasformato l’agenda deidelle donne in termini di tutela legale, accesso ai servizi, coinvolgimento dei giovani e cambiamento delle norme sociali, degli stereotipi e delle idee radicate nel passato. Donne manager, in Italia sono il 36% X Tanti gli eventi organizzati per celebrare l’8in Italia.