Tananai non ha più fretta

Sul set fotografico Alberto Cotta Ramusino, conosciuto ai più con lo pseudonimo di, tra cambi d’abito, pose e riflettori, non sembra per nulla a disagio. Si muove con estrema naturalezza di fronte agli occhi attenti di stylist, assistenti e fotografa, intenzionato, pare, più a giocare e divertirsi che a pensare al risultato finale.Essere un personaggio pubblico significa necessariamente essere abituati a stare al centro dell’attenzione e, se vogliamo, proprio quel desiderio di essere riconosciuti, di rendersi più visibili, è una calamita potentissima quando si intraprende una carriera nel mondo della musica e dello spettacolo. Dell’altra faccia della medaglia avevamo parlato quando ci siamo incontrati la prima volta lo scorso ottobre. Il momento per lui era cruciale: stava per uscire il suo secondo album, CalmoCobra, un progetto cantautorale nato proprio dalla necessità di continuare a fare questo mestiere con più consapevolezza, senza farsi prendere troppo dalla smania di gratificare il proprio ego.