Tajani soprannominato "Tagliatella" dall'inviato speciale di Trump in Italia: "Poco informato, la Casa Bianca doveva trovare tempo per lui?"

Il ministro degli Esteri Antonionel mirino delle critiche di Paolo Zampolli, inviatodi Donaldin. In una telefonata al Post, Zampolli lo ha definito “”, un soprannome che, secondo, circolerebbe nei corridoi di Washington.Leggi anche: Ucraina, Marco Rizzo: “Parole storiche, io sto col generale Vannacci, non con Fassino che si occupa di profumi”Gli elogi per Meloni e Salvini, le critiche aNel suo colloquio con il giornalista Valerio Valentini, Zampolli ha espresso giudizi su diversi leaderni. Per, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è una “politica furbissima”, molto stimata negli Stati Uniti. Anche Matteo Salvini ne esce bene: viene definito “un nice guy”, con un profilo politico “100%iano”.Diverso il trattamento riservato a, descritto come “” e mai preso in considerazione dalle alte sfere della politica americana: “Ladelper?” L’inviato diha sottolineato come Meloni non lo abbiadel suo viaggio a Mar-a-Lago lo scorso 4 gennaio, così come non lo avrebbe fatto neanche Marco Rubio, considerato uno dei leader più vicini all’ex presidente USA.