Quotidiano.net - Taglio dei tassi Bce: mutui più convenienti e risparmi significativi

Se la Bce dovesse tagliare come nelle attese il costo del denaro di 25 punti base, portandolo al 2,5%, il tasso fisso medio di un mutuo potrebbe arrivare, a breve, attorno al 2,65%, a fronte del 4% praticato fino a un anno fa e ci sarà "un impatto significativo sulle rate dei, conche variano sulla base dell'importo finanziato e alla durata del prestito". E' quanto emerge da una ricerca della Fabi, il sindacato autonomo dei bancari. Su un mutuo da 100.000 euro a 20 anni, la rata si ridurrà di 76 euro al mese, mentre per lo stesso importo a 30 anni ilo sarà di 81 euro. Per un finanziamento di 250.000 euro a 30 anni, la riduzione mensile arriva a 203 euro, pari a oltre 2.400 euro annui. L'effetto sarà più marcato suidi lunga durata, dove il peso degli interessi è maggiore.