Inter-news.it - Tacchinardi: «Inter senza benzina! Adesso può cambiare tutto»

L’ex giocatore della Juventus, e oggi opinionista, Alessio, ha rilasciato un’vista alle colonne disport, in vista della lotta scudetto. Tra i temi toccati, anche le frenate di Napoli ein Serie A. INSERIMENTO – Alessio, ex giocatore della Juventus, in un’vista asport, ha parlato della corsa scudetto trae Napoli, con la Juventus subito dietro che potrebbe inserirsi. Queste le sue parole: «Juventus? Davanti, Napoli estanno zoppicando e non poco. Per la Juve sarà la sfida della stagione. I bianconeri sono appesi a un filo: una sconfitta li farebbe sprofondare definitivamente; al contrario, vincere gli darebbe una spinta gigantesca, anche se dovessero rimanere comunque a meno 6 dall’»., corsa scudetto insidiosaCORSA SCUDETTO –poi, si sofferma sul percorso al rilento di Napoli e nerazzurri: «Pensavi a un campionato aperto? Assolutamente no.