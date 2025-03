Internews24.com - Tacchinardi avverte: «Juve da scudetto? Ecco cosa deve succedere, l’Inter zoppica perché…»

di Redazionenon ha peli sulla lingua,vista dell’ex giocatore sulle possibilità diper la, al contrarioha parlato a Tuttosport della situazione inerente allantus.cos’ha detto, le sue parole anche sulSULLADA– «Io mi auguro che nei prossimi giorni la società faccia capire ai giocatori l’importanza di questa partita. Davanti, Napoli e Inter stannondo e non poco. Per lasarà la sfida della stagione. I bianconeri sono appesi a un filo: una sconfitta li farebbe sprofondare definitivamente; al contrario, vincere gli darebbe una spinta gigantesca, anche se dovessero rimanere comunque a meno 6 dal. Sono queste le partite che ti dicono se puoi sognare in grande o meno.