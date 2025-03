Juventusnews24.com - Szczesny rivela: «Credo nel progetto Thiago Motta, sono un grande tifoso e sono sicuro di questa cosa. Sul mio ritiro…»

di Redazione JuventusNews24sulla Juventus e il: tutte le dichiarazioni dell’ex portiere bianconeroL’ex portiere della Juveha parlato a Sky Sport dopo laprestazione con il Barcellona in Champions League.SULLA PARTITA – «Oggi è stato un test del carattere della squadra dopo l’espulsione di Pau, ci siamo compattati aspettando l’occasione e abbiamo vinto».DAL RITIRO AGLI OTTAVI DI CHAMPIONS – «È stranissimo, mi è servito il periodo in cui non giocavo. Il mister mi ha dato l’opportunità e le cose stanno andando bene, l’esperienza aiuta mentalmente, fisicamente invece mi sento bene, non avevo deciso di ritirarmi per questioni fisiche. Preparare queste partite mentalmente è strano ma molto bello».A FINE ANNO – «Non è neanche il momento di parlare di rinnovo, ci metteremo al tavolo con il direttore per parlare di futuro, ma ora non voglio perdere energie programmando il mio futuro».