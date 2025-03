Ilnapolista.it - Szczesny al Barcellona è l’ultimo successo di Deco (Mundo Deportivo)

Ilsta portando avanti una stagione straordinaria in campionato – specie se si considera che la squadra è fatta da ragazzi giovanissimi (tra cui spiccano Cubarsi e Yamal) – e anche in Champions League va avanti senza troppe difficoltà. Nella gara contro il Benfica, uno dei protagonisti è sicuramente stato l’ex portiere della Juventus, acquisto last minute dello staff mercato gestito dadopo l’infortuni di Ter Stegen. Iltesse così le lodi dell’ex centrocampista.L’elogio diè il suo ultimo)Di seguito degli estratti di quanto si legge sul quotidiano catalano, edizione online:“, il direttore sportivo del, ??lavora in silenzio. Proprio come quando era un giocatore, gioca la sua partita in silenzio, ma produce risultati tangibili.