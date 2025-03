Superman | le indiscrezioni sui test-screening indicano villain a sorpresa e un tono simile a Wonder Woman

Leggi su Cinefilos.it

: lesuie unLe prime notizie sulle prime proiezioni interne dinon erano particolarmente positive, ma i resoconti deipiù recenti del reboot del DCU di James Gunn sembrano decisamente più ottimistici. Ora abbiamo qualche dettaglio in più da condividere. I dati provengono da fonti affidabili (o almeno semi-affidabili), ma per il momento devono essere considerati come voci di corridoio.Il popolare sito di fan portoghese DC da Depressão riporta quanto segue: Nicholas Hoult è fantastico nel ruolo di Lex Luthor (non è la prima volta che lo sentiamo dire); i VFX/CGI sembrano molto migliori rispetto al primo trailer; ci sono alcuni cattivi a; Rachel Brosnahan è “divertente e adorabile” nel ruolo di Lois Lane; c’è un bel po’ di umorismo, oltre a momenti più emotivi; si dice che ilsia “più vicino al primo film die al primo Guardiani della Galassia”.