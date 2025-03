Ilgiorno.it - Super 36 e città in tilt. Dopo due incidenti

Un tir bloccato in galleria da una parte, un tamponamento a catena dall’altra, e il disastro in Statale 36 è assicurato. Un mercoledì nero quello di ieri per migliaia di automobilisti in viaggio sulla Statale 36, come per migliaia di lecchesi rimasti intrappolati nel traffico, che man mano si è propagato come un’onda anomala in tutti i paesi e lungo tutte le strade del circondario. Ieri mattina all’alba delle 6 un autotrasportatore al volante di un autoarticolato con rimorchio carico di materiale edile si è arenato nel tunnel del Monte Barro in direzione sud, verso Milano. Prima è stata chiusa solo una corsia, poi tutto il tratto distrada. I vigili del fuoco del comando provinciale di Lecco hanno dovuto lavorare tutta la mattinata per scaricare il camion e poi trainarlo via, liberando il passaggio.