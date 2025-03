Sullivan’s Crossing | rivelata la data di uscita della terza stagione

Leggi su Cinefilos.it

ladiLadisarà trasmessa in anteprima su The CW. Il dramma romantico, basato sul romanzo di Robyn Carr, è arrivato su The CW nell’ottobre 2023. Co-prodotta dall’emittente canadese CTV, l’adattamento vede come protagonisti Morgan Kohan, Chad Michael Murray, Tom Jackson, Andrea Menard e Scott Patterson. Segue Maggie Sullivan (Kohan), una neurochirurgo che torna a casa nella campagnaNuova Scozia dopo alcuni problemi legali e si ricongiunge con il padre da cui si era allontanata.Deadline TV ha confermato che ladiandrà in onda mercoledì 7 maggio su The CW alle 20:00. La notiziaserie creata da Roma Roth arriva mentre The CW ha svelato il suo palinsesto primaverile, che include lafinalecommedia Children Ruin Everything e un nuovo adattamento di Sherlock.