Sul palco le note dei Queen

Dopo il rinvio dello scorso gennaio, "At The Opera" arriva finalmente ad Ascoli con lo show rock-sinfonico basato sulle musiche del leggendario gruppo capeggiato dall’indimenticato Freddie Mercury. L’appuntamento è per sabato 8 marzo al Teatro Ventidio Basso con biglietti ancora disponibili nei posti numerati che vanno da 45,60 euro a 74 euro. Loggione non numerato 41 euro con riduzioni per bambini fino a 12 anni. Tagliandi in vendita sul sito ufficiale www.attheopera.com, su www.ticketone.it e www.vivaticket.com. Naturalmente restano validi i tagliandi che riportano la data del 31 gennaio. Lo show è davvero da non perdere con uno straordinario omaggio aisospeso tra rock e musica sinfonica. Uno spettacolo che è in tour da oltre dieci anni ma che provoca sempre grandissime emozioni .