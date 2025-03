Suits L A Episodio 3 Clip | la star di The Office vuole uccidere il suo personaggio

Leggi su Cinefilos.it

L.A.,: ladi The” il suoUnadell’3 diL.A. mostra Brian Baumgartner, che rivela di voler “” il suo iconicodi The. La serie è uno spinoff di, andata in onda dal 2011 al 2019 e che da allora ha riscosso un enorme successo su servizi di streaming come Netflix.LA segue Ted Black, uno dei migliori avvocati dello spettacolo di Los Angeles. Il cast diLA include Stephen Amell, Lex Scott Davis, Bryan Greenberg, Josh McDermitt e Victoria Justice.Exclusivefrom this week’s episode of ‘LA’,ring ‘TheBrian Baumgartner as himself.“I want to kill Kevin Malone” pic.twitter.com/IevOsRGPFy— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) March 6, 2025Su X è stato pubblicato un video dell’3 diLA, DiscussingFilm, che rivela l’apparizione di Kevin Baumgartner nella serie.