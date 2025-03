Messinatoday.it - "Sui lavori e i trasferimenti del mercato Vascone non torniamo indietro", il vicesindaco conferma tutte le date

Leggi su Messinatoday.it

Non ci saranno stop e modifiche nell'iter di trasferimento degli operatori del. Arlo oggi in vista deidi ristrutturazione ilSalvatore Mondello dopo l'appello di un commerciante di via Catania che chiedeva il trasloco ma nella parte lato valle di Villa.