Sugar Tax: ecco perché levare lo zucchero dalle bibite è un danno all'economia

Una tassa amara per chi ama il dolce. Una tassa che riveste di finalità nobili quella che è soprattuttovolontà di far cassa. Il conto alla rovescia è cominciato. Dopo un lungo tira-e-molla tra il governo e le imprese, alla fine è stata fissata una data: dal prossimo 1° luglio dovrebbe entrare in vigore (dopo il parere negativo espresso dal ministero dell’e dalla Ragioneria dello Stato alla proposta di Forza Italia e Lega di rinviarla al 2026) la misura che ha come obiettivo limitare il consumo dizuccherate. È la controversa e contestata (imprese del settore)tax, voluta per limitare, secondo gli alimentaristi, il numero di persone obese. Una delle tante mistificazioni ideologiche con cui si vuole rimpinguare il bilancio pubblico. Ci si attende un gettito di circa 100milioni, ma non è nemmeno certa la funzione deterrente per gli eccessi nel consumo di