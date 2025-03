Su Sportface TV la Coppa del Mondo di ginnastica artistica | a Baku il commento tecnico di Lara Mori Torna il brand Volare TV

Leggi su Sportface.it

Ladeldisarà trasmessa suTV. Dopo la prima assoluta di Cottbus, le finali delle prossime cinque tappe, in programma dal 6 marzo al 28 aprile, saranno disponibili in diretta sulla nostra App (completamente gratuita, previa registrazione), portando un grande spettacolo nelle case degli appassionati. Un impegno che si fa sempre più solido con il grande ritorno delTV, il canale di riferimento della Federazioned’Italia ospitato dalla piattaforma diTV. Un vero e proprio hub di contenuti esclusivi: oltre alle dirette delle competizioni, ci saranno approfondimenti, interviste e format originali dedicati allamaschile e femminile, alla ritmica, all’aerobica e al trampolino elastico. L’app diTV, utilizzabile anche via web (tv.