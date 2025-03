Lanazione.it - Studenti a lezione di decoro

"La bellezza salverà il mondo" e probabilmente – permetteteci la battuta – anche il pennello di Piero. La celebre frase pronunciata dal filosofo Fedor Dostoevskij è ora anche il titolo di un progetto, che ha per protagonista l’istituto tecnico economico "Fra Luca Pacioli". Sono trascorsi dieci anni esatti, ma il ricordo di quel giorno è ancora vivo: il 5 marzo 2015, continue raffiche di vento alla velocità di 100 orari dalla notte fino alle 14 danneggiarono quasi 300 alberi in tutto il territorio di Sansepolcro, dando un duro colpo al patrimonio cittadino. Ancora oggi, determinati angoli del Borgo – fuori dal contesto del centro storico – sono privi delle piante che vennero scalzate dalla furia degli elementi. Ora, glidelle classi terza, sezione "relazioni internazionali per il marketing" e terza, sezione "programmatori, del locale istituto medio superiore hanno realizzato lo specifico progetto di educazione civica, iniziativa volta a sensibilizzare sul tema delurbano e della cura degli spazi cittadini.