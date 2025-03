Thesocialpost.it - Studente 13enne contro la scala Lgbt, Cruciani accusa la scuola: “Punito per la sua libertà di pensiero, andava premiato”

Una semplice nota disciplinare si è trasformata in un acceso dibattito politico e culturale. A Verona, nellamedia dell’Educandato statale Agli Angeli, un ragazzo di 13 anni ha rifiutato di percorrere unadecorata con i colori dell’arcobaleno, allestita per la Giornatal’omofobia. Il gesto ha provocato una serie di reazioni che hanno coinvolto la, i genitori e il mondo politico.Leggi anche: Sanremo,attacca Elodie: “Sai chi sei tu per Giorgia Meloni?”La sanzione e la polemica sulladi espressioneL’istituto ha sanzionato locon una nota disciplinare, motivata ufficialmente da ragioni di sicurezza. Tuttavia, la decisione ha innescato un dibattito acceso, con molti che vedono nella punizione un attacco alladi espressione.: “Unotredicenne contrario ai valorinon sale su unadipinta color arcobaleno e si aggrappa alla ringhiera.