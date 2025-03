Ilrestodelcarlino.it - Stranieri nel monolocale inagibile. Multa di mille euro al proprietario

Un 47enne ubriaco di Loro Piceno che creava problemi in un negozio di corso Cairoli, tre extracomunitari in regola ma senza contratto per utilizzare un. È quanto emerso nei controlli sulla sicurezza urbana, condotti dagli agenti di polizia locale, che sono stati svolti nelle zone più sensibili di Macerata. Il primo è avvenuto sabato scorso in corso Cairoli, quando gli agenti hanno identificato il 47enne, in preda ai fumi dell’alcol, mentre creava scompiglio all’interno di un’attività commerciale. Condotto al comando di viale Trieste, è statoto con 50per ubriachezza molesta, e di 200per aver infranto il regolamento comunale di polizia e sicurezza urbana. Come conseguenza della seconda sanzione, è stato emesso per lui un ordine di allontanamento. Viste le sue condizioni, gli agenti hanno anche allertato l’ambulanza ma l’uomo ha rifiutato l’aiuto degli operatori sanitari.