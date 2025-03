Thesocialpost.it - Strage di Altavilla, minorenne condannata a 12 anni e 8 mesi

Per il massacro avvenuto adMilicia, in provincia di Palermo, è arrivata la condanna per la giovane coinvolta nella tragedia. Il giudice per i minorenni ha inflitto una pena di 12e 8alla 17enne che, insieme al padre GiovBarreca e a una coppia di amici ossessionati da rituali religiosi, ha ucciso la madre e i due fratellini durante quello che sarebbe stato un rito di esorcismo. Il pubblico ministero aveva chiesto una condanna più severa, pari a 18. La ragazza è stata riconosciuta colpevole di omicidio plurimo aggravato e occultamento di cadavere.I delitti risalgono a un anno fa e si sono consumati all’interno della villetta di famiglia, trasformata nel teatro di una serie di violenze atroci. Per giorni, la giovane, il padre e la coppia avrebbero sottoposto i familiari a torture, convinti di doverli liberare da presenze demoniache.