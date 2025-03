Ilfattoquotidiano.it - Strage di Altavilla, al via il processo. Giovanni Barreca “capace di intendere e di volere”

, il muratore diMilicia, a Palermo, che, insieme a una coppia di fanatici religiosi ora sottocon lui, ha torturato e ucciso la moglie e due figli durante un esorcismo nel febbraio del 2024, èdie di. La Corte d’assise di Palermo ha respinto l’istanza di dichiarazione di non doversi procedere per infermità mentale presentata dal legale dell’imputato.I giudici hanno anche dichiarato infondata la richiesta di nullità del decreto che ha disposto il giudizio sollevata dal legale di Sabrina Fina accusata dellainsieme ae al compagno Massimo Carandente. Il legale della donna aveva eccepito ‘l’indeterminatezza’ delle contestazioni, in particolare quelle sul ruolo avuto negli omicidi dall’imputata. “Le tre imputazioni contestate alla donna – ha detto la corte – appaiono sufficientemente specificate tanto da consentirle un completo contraddittorio“.