Veronasera.it - Strade e marciapiedi di Verona, approvati nuovi lavori per quasi 800 mila euro

Leggi su Veronasera.it

Via alla manutenzione dinelle Circoscrizioni 4a e 5a. Tra i progetti rifacimento di piazza Brodolini, nuovo asfalto su via Mantovana, via Belfiore e via Flavio Gioia, il viale alberato in via Santa Elisabetta a Santa Lucia.Martedì la giunta ha infatti approvato il.