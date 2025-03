Oasport.it - Strade Bianche 2025: la startlist e chi parteciperà. Attesa per Tadej Pogacar

Prima classica della stagione World Tour. In scena sabato la: la corsa degli sterrati è giunta alla sua diciannovesima edizione e promette sicuramente spettacolo. Laè ovviamente di grandissima qualità, il corridore più atteso non può che essere, pronto ad un altro capolavoro come quello della passata stagione dove dominò in lungo e in largo. Andiamo a scoprire nel dettaglio l’elenco dei partecipanti.UAE TEAM EMIRATES1 POGA?AR2 BARONCINI Filippo3 DEL TORO Isaac4 GROSSSCHARTNER Felix5 NOVAK Domen6 VERMEERSCH Florian7 WELLENS TimALPECIN-DECEUNINCK11 VERMEERSCH Gianni12 GAZE Samuel13 GLIVAR Gal14 HERMANS Quinten15 MEURISSE Xandro16 UHLIG Henri17 VERSTRYNGE EmielARKEA-B&B HOTELS21 VAUQUELIN Kévin22 DELAPLACE Anthony23 GUGLIELMI Simon24 LE BERRE Mathis25 ROULAND Louis26 TJØTTA Martin27 VENTURINI ClementBAHRAIN VICTORIOUS31 BILBAO Pello32 BURATTI Nicolò33 EULÁLIO Afonso34 MOHORIC Matej35 PASQUALON Andrea36 STANNARD Robert37 VAN DER MEULEN MaxCOFIDIS 41 ARANBURU Alex42 FERRON Valentin43 IZAGUIRRE Jon44 LASTRA Jonathan45 MAAS Jan46 OURSELIN Paul47 TEUNS DylanDECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM 51 VENDRAME Andrea52 BERTHET Clément53 DEWULF Stan54 ISIDORE Noa55 LABROSSE Jordan56 PRODHOMME Nicolas57 TRONCHON BastienEF EDUCATION – EASYPOST 61 HEALY Ben62 CARAPAZ Richard63 COSTA Rui64 HONORÉ Mikkel Frølich65 RYAN Archie66 SHAW James67 VALGREN MichaelGROUPAMA-FDJ71 MADOUAS Valentin72 ASKEY Lewis73 GAUDU David74 GERMANI Lorenzo75 GREGOIRE Romain76 PACHER Quentin77 ROCHAS RémyINEOS GRENADIERS81 KWIATKOWSKI Michal82 DE PLUS Laurens83 FRAILE Omar84 HEIDUK Kim85 PUCCIO Salvatore86 RIVERABrandon87 SWIFT ConnorINTERMARCHÉ – WANTY91 BUSATTO Francesco92 BARRÉ Louis93 BONNEU Kamiel94 COLLEONI Kevin95 FAURE PROST Alexy96 PETILLI Simone97 ROTA LorenzoISRAEL – PREMIER TECH101 FUGLSANG Jakob102 BLACKMORE Joseph103 CLARKE Simon104 HOULE Hugo105 NEILANDS Krists106 RAISBERG Nadav107 SHEEHAN RileyLIDL-TREK111 STUYVEN Jasper112 BAGIOLI Andrea113 MOLLEMA Bauke114 MOSCA Jacopo115 PHILIPSEN Withen116 SIMMONS Quinn117 VACEK MathiasLOTTO121 VAN EETVELT Lennert122 BERCKMOES Jenno123 CRAPS Lars124 CURRIE Logan125 DRIZNERS Jarrad126 THOMPSON Reuben127 WILSLY GREGAARD JonasMOVISTAR TEAM 131 FORMOLO Davide132 GUERREIRO Ruben133 CANAL Carlos134 MORO Manlio135 SANCHEZ Pelayo136 SERRANO Gonzalo137 TESFAZION NatnaelQ36.