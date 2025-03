Sport.quotidiano.net - Strade Bianche 2025, la carica di Zana: "In questa corsa ogni anno miglioro"

Roma, 5 marzo- In un ciclismo maschile a caccia di nuovi idoli anche Filippoha attraversato la parabola da predestinato a personaggio in cerca di ruolo: nonostante qualche buon piazzamento al Giro d'Italia, in particolare l'11esimo del 2024, il corridore del Team Jayco AlUla si è detto pronto a dare la precedenza alla caccia alle tappe e alle corse di un giorno, con in particolare, ed è strettissima attualità, lanel mirino. Le dichiarazioni disarà la mia quarta partecipazione asono sempre andato meglio di quello precedente. Spero di mantenere questo trend, complice la buona forma di questo periodo che penso possa ovviare anche l'introduzione di un tratto di sterrato in più. La differenza penso la farà ancora una volta il Monte Sante Marie: ci sarsquadre che vorrfaredura e noi dovremo farci trovare pronti".