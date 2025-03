Oasport.it - Strade Bianche 2025: il percorso ai raggi X. Tutti i settori in sterrato e le stellette di difficoltà

Prima classica italiana della stagione per il World Tour, diciottesima edizione per l’attesissima. Andiamo a scoprire nel dettaglio ildi213 chilometri, 3716 metri di dislivello, 16di strada bianca da affrontare. Partenza da Siena ed arrivo in Piazza del Campo, nel mezzo tutte le campagne toscane ed il loro scenario splendido. Tratto decisivo della gara che inizia dopo i primi 100 chilometri: Monte Sante Marie, il settore più lungo, il nono con 11,5 chilometri e pendenza che va oltre il 15% in alcuni momenti. Da lì si accendono le micce e tra Colle Pinzuto e Le Tolfe, entrambi da affrontare due volte, si può fare il vuoto. Occhio ovviamente al gran finale, con la Porta di Fontebranda ad aprire il durissimo strappo conclusivo con il ciottolato e pendenze che si avvicinano al 20%.