Sport.quotidiano.net - Strade Bianche 2025, Carapaz: "Sarà più dura del passato, ma ho le gambe buone"

Leggi su Sport.quotidiano.net

Roma, 6 marzo- Quando in gara c'è Tadej Pogacar i galloni di favorito assoluto sono di fatto già assegnati, ma allo stesso tempo sarebbe sbagliato considerare i giochi vittoria già chiusi: è il caso della, che tra i tanti candidati al successo a sorpresa annovera anche Richard. Le dichiarazioni di"Non vedo l'ora di essere al via, perché al momento mi sento molto bene: dopo un buon inverno, ho leche avrei voluto a questo punto della stagione". La fiducia non manca all'ecuadoriano, che però ha provato ad andare oltre alle semplici sensazioni. "La ricognizione è già alle spalle, nonostante quest'anno l'edizione sia piùdi quella precedente. Molto però intorno allaruota intorno al posizionamento e alla fortuna: se tutto andrà per il meglio, noi punteremo alla vittoria grazie a una squadra esperta e al mio apporto, dato che mi sento pronto".