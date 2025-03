Stop a carriere alias e asterischi a scuola | la Lega presenta una proposta di legge

Leggi su Open.online

Basta, più limiti allee no ai bagni neutri. Arriva alla Camera unadidellache punta a regolamentare l’identità di genere di studenti e studentesse, introducendo limiti stringenti per il riconoscimento della cosiddetta carriera. Quest’ultima è il profilo alternativo sul registro elettronico che consente agli alunni trans di adottare nome e genere desiderati e non quello anagrafico. Il testo ha come primo firmatario il deputato dellaRossano Sasso, noto per le innumerevoli battaglie contro la comunità lgbtqia+. Sono in tutto tre articoli e nascono, spiega Sasso, «dall’esigenza di fornire un quadro di riferimento certo e adeguato agli operatori scolastici», nel caso in cui si trovino a gestire situazioni di disforia di genere tra gli studenti.