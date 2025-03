Dayitalianews.com - Stipendi statali, chi avrà una busta paga extra da mille euro a marzo 2025

Leggi su Dayitalianews.com

, a: indi arretrati. Polemica sul mancato taglio del cuneosi preannuncia un mese di importanti novità per molti dipendenti pubblici italiani. A partire da quel mese, una parte della categoriadiritto a un incremento significativo nella propria, con una sommache potrebbe arrivare fino a. Ma chi sono i beneficiari di questi aumenti e perché si verifica questo adeguamento salariale?Gli aumenti in arrivo per i dipendenti pubbliciL’incremento riguarda principalmente i lavoratori del settore pubblico che fanno parte della pa (Pubblica Amministrazione), ma in particolare i dipendenti di settori chiave come scuola, sanità, forze dell’ordine e amministrazioni centrali e locali.A determinare l’incremento salariale è stato il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL), che, dopo una lunga trattativa con i sindacati, ha portato all’accordo per aumenti retributivi che spaziano dai 300 ai 1000, a seconda del settore e della posizione ricoperta.