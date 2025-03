Donnapop.it - Stefano De Martino avvistato con una nuova fidanzata… anzi, con una vecchia fiamma! Ecco chi è

Deha unafidanzata? Il conduttore di Affari Tuoi è stato pizzicato con una suafrequentazione: c’è un ritorno di?Non è la prima volta che, dopo la fine del matrimonio con Belen Rodriguez,Deviene paparazzato insieme alla sua ex fidanzato Gilda Ambrosio. Quest’ultima è fondatrice del brand di moda The Attico insieme a Giulia Tordini e in passato ha avuto una frequentazione con il volto di punta di Rai Uno. View this post on InstagramA post shared by Gilda (@gildaambrosio)Già in passato si era parlato di un loro presunto ritorno di, ma né uno, né l’altra avevano mai confermato o smentito la notizia. Come sappiamo, Decerca di tenersi lontano dal gossip e vuole far parlare di sé solamente per il suo lavoro e i suoi traguardi professionali.