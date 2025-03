Stazione Dohrn, un sottomarino norvegese per l’esplorazione del fondali del golfo di Napoli

Leggi su Ildenaro.it

Un nuovoin arrivo dalla Norvegia al servizio dellazoologica Antonperdeineldi. A poche settimane dall’acquisizione del moderno batiscafo Triton 3300/3 MKII, lazoologica Antondiaccoglie il Kongsberg Hugin 3000, un siluro di 5 metri progettato per operazioni in acque profonde fino a 3mila metri. Questo strumento tecnologico all’avanguardia, in arrivo dalla Norvegia, sarà ospitato inizialmente presso la sede di Portici, in attesa di essere installato sulla nuova nave da ricerca, operativa a partire dalla prossima primavera. Il veicolo, a forma di siluro, dal valore di 5 milioni di euro, è stato acquistato grazie ai fondi del Pnrr e rappresenta un investimento strategico per lazoologica Anton