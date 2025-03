Ilgiorno.it - Statuto Football Club, amarcord nel calcio che fu come lo avrebbe raccontato Pizzul

Milano, 6 marzo 2025 – “Non mancherà una dedica a Bruno, è naturale – promette Oscar Giammarinaro a proposito dello “” con cui la band torinese sbarca stasera al Legenddi via Fermi, a Milano –. Aveva un posto in quelromantico, a misura d’uomo, da cui le canzoni dell’ultimo disco hanno preso origine”. Brunonel 1995, durante la semifinale di andata di Coppa Uefa Juventus-Borussia Dortmund Rifacimenti ska di successi“La leva calcistica della classe ‘68” di Francesco De Gregori, “Una vita da mediano” di Ligabue, “La partita di pallone” di Rita Pavone, “Un’estate italiana” del duo Nannini-Bennato, e di sigle tv quali “Tutto ilminuto per minuto”, “Domenica sprint”, “Novantesimo minuto”, “La domenica sportiva”, memorie pallonare dell’Italia che fu.