Statua per Gasperini l’idea prende forma | presentate le prime due bozze

L’Atalanta attraversa il periodo più complicato della sua stagione, ma Gian Pieronon fa notizia solo per i risultati del campo. Da qui la proposta lanciata la scorsa settimana da Stefano Mayer per la realizzazione di unain onore del tecnico nerazzurro. Inizialmente, il sondaggio online si era posto come obiettivo quello di raggiungere 200 firme, ma la quota è stata raggiunta e superata in brevissimo tempo.Mayer ha così commentato il primo esito della sua iniziativa: “La partecipazione finora è stata incoraggiante e dimostra quantodi celebrarecon unasia sentita dalla comunità al netto dei comprensibili pareri discordanti. Per coinvolgere ulteriormente i tifosi, abbiamo ora lanciato un sondaggio per scegliere tra due possibili design della”.