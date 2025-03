Unlimitednews.it - Stati generali dell’informazione, le nuove sfide dei media

ROMA (ITALPRESS) – Ledel mondo del business pubblicitario per garantire un’informazione equa, la necessità di una rete europea per garantire una governance deicontro le interferenze straniere, la protezione delle fonti e una legislazione per lottare contro i metodi di intimidazione anche attraverso la legge: sono i temi al centro degli “vista da Roma”, l’incontro che ha riunito a Palazzo Farnese giornalisti e rappresentanti del mondo deiper discutere il resoconto pubblicato in Francia nell’autunno 2024, intitolato “Tutelare e sviluppare il diritto all’informazione: un’emergenza per la democrazia”.“Oggi lo spazio pubblico delle nostre società è attraversato da fenomeni che minacciano di indebolire il ruolo essenzialecome bene pubblico e pilastro della tenuta democratica: tra questi l’intelligenza artificiale è senza dubbio una delle innovazioni più dirompenti, capace di trasformare radicalmente la produzione e la fruizione: nel riconoscerne e valorizzarne le potenzialità, non possiamo ignorarne le criticità.