Startup tech a leadership femminile | incentivi per scalare il proprio business

Il programma Supernovas Rocket Up ha aperto le candidature per il bando 2025, in scadenza il prossimo 31 marzo. L’edizione 2025 per la prima volta accoglierà ancheextra-UE, e prevederà un programma di internazionalizzazione della durata di sei mesi, pensato perche desiderano espandere le proprie attività in nuovi mercati europei. Il programma accoglierà tra 12 e 16.Possono parteciparein fase di crescita che desiderano espandersi eilnei settori chiave di mobilità, alimentazione e manifattura, in linea con le aree di interesse di EIT Urban Mobility, EIT Food ed EIT Manufacturing:innovative, ovvero aziende ad alto impatto, con un modello discalabile;in fase di crescita, realtà con un Product-Market Fit consolidato, pronte a entrare in nuovi mercati;, vale a direfondate, co-fondate o guidate da una donna.