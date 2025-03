Oasport.it - Startlist discesa Kvitfjell 2025: orari, programma, tv, streaming, pettorali degli italiani

Venerdì 7 marzo (ore 10.30) andrà in scena lalibera maschile di, prova valida per la Coppa del Mondo 2024-di sci alpino. Inizia ufficialmente il fine settimana sulle nevi norvegese, ad aprire le danze sarà il recupero della gara cancellata a Garmisch poco prima dei Mondiali di Saalbach: si preannuncia grande spettacolo in terra scandinava, dove si replicherà sabato mattina con un’altraprima del superG di chiusura.L’Italia punta in alto con Dominik Paris, capace di firmare il secondo tempo nell’unica prova cronometrata (la seconda è stata cancellata per alte temperature e vento). I grandi favoriti della vigilia sono i soliti svizzeri Franjo Von Allmen, Marco Odermatt, Alexis Monney e Justin Murisier, Attenzione anche allo sloveno Miha Hrobat, al canadese James Crawford, all’austriaco Vincent Kriechmayr e allo statunitense Bryce Bennett.