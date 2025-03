Universalmovies.it - Star Wars | Un dietro le quinte dalla Stagione 2 di Andor

Disney+ ha condiviso in rete una speciale featurettesecondadi, la serie ambientata nell’universo.Lo show live-action, in arrivo sulla piattaforma dal 23 aprile, in questo nuovo video promozionale si mostra con una serie di sequenze inedite, ma anche attraverso un backstage accompagnato dalle dichiarazioni dei Tony Gilroy (creatore di), e dei protagonisti del cast, Diego Luna incluso.Lafinale, come oramai noto, si svilupperà in 12 episodi suddivisi in quattro capitoli da tre episodi ciascuno. Il primo capitolo (ep. 1-3) debutterà il 23 aprile in Italia, seguito dai successivi capitoli, con tre episodi ciascuno, tutti i mercoledì.S2 Teaser TrailerLa secondadiè interpretata da Diego Luna, Stellan Skarsgård, Genevieve O’Reilly, Denise Gough, Kyle Soller, Adria Arjona, Faye Marsay, Varada Sethu, Elizabeth Dulau, Alan Tudyk, con Ben Mendelsohn e Forest Whitaker.