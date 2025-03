Dailymilan.it - Stadio Milan, CorSera: frenata per il nuovo San Siro, Oaktree contro RedBird. Il motivo

Problemi traper la realizzazione delSanin condivisione trae Inter: ecco cosa frena la questioneQuando tutto sembrava aver imboccato la strada giusta, arriva un’ulterioreper quanto riguarda la questionein casa Inter e. Al Comune dio, infatti, non è arrivata alcuna proposta e secondo quanto ricostruito dal Corriere della Sera, ilsta in alcuni disaccordi tra le due proprietà americane:per ilper l’Inter. Il primo a rimanere spiazzato da questaè il sindaco dio Beppe Sala.Ma di preciso cos’è successo? Sempre secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, i due fondi di investimento americani si sono trovati in disaccordo su una clausola non marginale, che riguarda gli scenari futuri e più nel dettaglio su cosa accadrà nel caso in cui uno dei due club dovesse tirarsi indietro.