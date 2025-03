Sololaroma.it - Squalifica di 9 mesi a Fonseca, la moglie non ci sta: “È un esecuzione pubblica”

Ambiente Roma concentrato sull’imminente gara d’andata degli ottavi di Europa League contro l’Athletic Club, ma poco più in là, in Francia, c’è un ex giallorosso che se la sta passando davvero male. Dopo il fallimento dell’esperienza al Milan, Pauloè ripartito dal Lione, rendendosi però protagonista di un gesto scellerato contro il Brest. Dopo il richiamo al VAR per decretare la concessione di un rigore, l’arbitro Millot si è ritrovato il tecnico portoghese faccia faccia, in quella che stava per diventare un’aggressione a tutti gli effetti. Cartellino rosso e tutti i presenti sotto schock.“Mi è saltato addosso con fare intimidatorio e l’ho espulso direttamente, ha tentato di colpirmi alla testa. Sono rimasto impassibile un po’ per la sorpresa e un po’ per non indietreggiare di fronte a tale intimidazione.