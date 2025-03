Spunta la foto e tutte pazze per Stefano chi è il bellissimo gemello di Chiara del Grande Fratello

Leggi su Caffeinamagazine.it

Cainelli è una delle protagoniste più in vista di questa edizione del, grazie alla sua rete di amicizie nella casa più spiata d’Italia. Tra i suoi legami più stretti nel reality ci sono infatti quelli con Lorenzo Spolverato, Shaila e Zeudi, amicizie che hanno senza dubbio contribuito a darle visibilità e ad affermarla come una delle concorrenti più chiacchierate della casa. La sua presenza alfa chiacchierare il pubblico e ovviamente il suo personaggio serve a mettere in atto strategia delle alleanze che ha costruito nel corso di questi mesi. In particolare, la sua amicizia con Lorenzo Spolverato si è rivelata decisiva per acquisire un posto di rilievo nell’edizione, portandola sotto i riflettori degli spettatori. La concorrente ha anche instaurato un bel rapporto con Shaila e Zeudi, anche loro molto forti in fatto di seguito da casa grazie ai fandom Shailenzo e Zelena.